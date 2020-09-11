Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 17 yaralı

Alınan bilgiye göre, Birol Karacan idaresindeki 54 M 2075 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş, Emre Altıntaş'ın kullandığı 54 S 2763 midibüs ve Rahmi Duman yönetimindeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç, Karaçalılık Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, servis aracıyla dolmuştaki 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.