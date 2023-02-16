Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Sakarya'da yalnız yaşayan yaşlı adam, yanmış haldeki evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam, yanmış haldeki evinde ölü bulundu

Giriş: 16.02.2023 - 20:53 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da yalnız yaşayan yaşlı adam, yanmış haldeki evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Mahdumlar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Işık'a (90) ait tek katlı evin bazı kısımlarının yanmış olduğunu fark eden komşuları, yaşlı adamı yatağında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Işık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Işık'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Taraklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yangının, evde çok az eşya bulunması nedeniyle büyümeden kendiliğinden söndüğü, bundan dolayı çevredekilerce fark edilmediği öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Şantiyedeki yangında personel yatakhanesi yandı
Şantiyedeki yangında personel yatakhanesi yandı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.