Sakarya'da yabancı uyruklu taciz şüphelisi gözaltına alındı

Kaynarca'da yabancı uyruklu şüphelinin bir kadına yönelik taciz iddiası üzerine kolluk birimleri harekete geçti.

Valilik, ilçeyi ayağa kaldıran taciz olayının ardından şüphelinin gözaltına alındığı ve adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Olay, gece saatlerinde Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Hindistan uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, laf attığı genç bir kadını markette taciz etti. Çevrede bulunan vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Konunun duyulması sonrasında bölgeye gelen kalabalık, genç kıza laf attığı öne sürülen şahsı linç etmek istedi.

İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, yaşadığı binaya kaçtı. Şahsın kaçarak girdiği bina taşlandı, camları kırıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgede toplanan kalabalık, yabancı uyruklu şahısların kaldığı binayı taşladı, camlarını kırdı. Tacizde bulunduğu öne sürülen şahsı, linçten polis ekipleri kurtardı. Jandarma ekiplerinin de sevk edildiği olay yerinde öfkeli kalabalık güçlükle sakinleştirildi.