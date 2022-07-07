Yabancı uyruklu iki grubun kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kavga, İncilli Mahallesi Cemallettin Dere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Bu esnada 3 kişi aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; Ahmet El Abid (30) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.