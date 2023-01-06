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Sakarya'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı

Sakarya'da, ikametinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirilen sağlık memuru tutuklandı

Giriş: 06.01.2023 - 02:05 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı
Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı
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AA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ikametinde uyuşturucu ele geçirilen sağlık çalışanı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli Ş.S'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

AA'nın haberine göre; zanlının Adapazarı ilçesindeki ikametinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda skunk, esrar, metamfetamin ile ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, Sapanca Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalıştığı öğrenildi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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