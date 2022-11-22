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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 7 kilogram esrar ve çeşitli silahların ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Giriş: 22.11.2022 - 18:51 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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AA

AA'nın haberine göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önleme çalışmalar kapsamında Şerbetpınarı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

Aramalarda, 3,5 kilogram kubar esrar, 3,5 kilogram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 300 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 5 av tüfeği ile silahlara ait fişekler, 3 dedektör ve alan tarama cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.M, S.M.B.M. ve M.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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