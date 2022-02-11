Uygulamaya takılınca motosikletini yaktı!

İHA

Olay Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydan geldi. Fatih Mahallesi Ada Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, Serkan F’nin kullandığı 54 KZ 237 plakalı motosikleti durdurdu. Plaka ve GBT sorgulamasına sinirlenen sürücü motoru yakarak olay yerinden kaçtı.

Alevlere teslim olan motosiklete ilk müdahaleyi SAKTİM ekipleri yaparken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İHA'nın haberine göre; kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.