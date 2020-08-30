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Sakarya'da üretilen her 10 araçtan 8'i ihraç edildi

Kovid-19 ile mücadelede normalleşme sürecine geçilmesiyle üretim rakamlarını yeniden artıran Sakarya otomotiv sektörü, yılın 7 ayında 2 milyar 60 milyon dolarlık ihracata imza attı. Toyota, Otokar ve TürkTraktör tarafından ocak-temmuz döneminde Sakarya'da üretilen 122 bin 495 aracın yüzde 84,2'sine denk gelen 103 bin 229'u yurt dışına gönderildi

30.08.2020 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya otomotiv ihracat
AA

Sakarya'da ocak-temmuz döneminde üretilen her 10 araçtan 8'i yurt dışına gönderilerek, 2 milyar 60 milyon 364 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Yılın 7 ayında 2 milyar 300 milyon 46 bin dolarlık dış satım yapan Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunuyor.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleriyle makine ve aksamları endüstrisiyle dikkatleri üzerine çeken kentte en çok ihracat, 2 milyar 60 milyon 364 bin dolarla yine otomotiv sektöründe gerçekleşti.
Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de ocak-temmuz döneminde traktör de dahil üretilen 653 bin 592 araçtan 487 bin 875'i yurt dışına satıldı. Bunda yüzde 25'lik paya sahip olan Sakarya, ürettiği 122 bin 495 aracın yüzde 84,2'sine denk gelen 103 bin 229'unu ihraç etti.

ÜRETİM VE İHRACATTA LİDER TOYOTA

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli üreticilerin bulunduğu Sakarya'da, 7 aylık dönemde 106 bin 324 otomobil, 67 kamyonet, 285 otobüs, 449 midibüs, 15 bin 370 traktör olmak üzere toplam 122 bin 495 araç üretildi.

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmesiyle kentte bulunan otomotiv firmaları tarafından alınan tedbirler kapsamında mart ayı içerisinde üretimin geçici süreliğine durdurulmasının ardından nisan ayında üretim yapmayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başladı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın 7 aylık döneminde toplamda 106 bin 324 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretti, bunun yüzde 90'ına denk gelen 95 bin 763 aracı ihraç etti.
Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik önlemler kapsamında 25 Mart'ta üretim faaliyetlerine ara verdi. Mayıs ayı içerisinde yeniden üretime başlayan Otokar, ocak-temmuz döneminde ürettiği 801 aracın 423'ünü yurt dışına sattı.

Yılın 7 ayında 15 bin 370 traktör üreten TürkTraktör ise üretiminin yüzde 45,8'ine denk gelen 7 bin 43 aracı ihraç etti.

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