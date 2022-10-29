Kestane toplarken uçuruma yuvarlandı

DHA

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, ormanda kestane toplarken 20 metrelik uçurumdan yuvarlanarak yaralanan Hacer Gümüş (50), AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Maksudiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanda kestane toplayan Hacer Gümüş, buluşma noktasına geri gelmedi. Bunun üzerine eşi, Hacer Gümüş'ü cep telefonundan aradı. Gümüş'ün telefonuna da ulaşamayan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Hacer Gümüş için arama-kurtarma çalışması başlattı. DHA'nın haberine göre; Gümüş'ün en son görüldüğü noktadan yola çıkan ekipler, kadını bir uçurumun dibinde yaralı halde buldu. İplerle uçurumun dibine inen ekipler, Hacer Gümüş'ü düştüğü yerden çıkardı.

Kestane toplarken yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanarak yaralandığı ve telefonunun şarjının bittiği için kimseyi arayamadığı öğrenilen Hacer Gümüş'ün bacağının kırıldığı belirlendi. Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gümüş, tedaviye alındı.