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Sakarya'da traktör devrildi, sürücü öldü

Sakarya Karasu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 24.06.2023 - 02:00 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da traktör devrildi, sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
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DHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Osman Şahin (65), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Karapınar Mahallesi, Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Osman Şahin yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Sürücü Şahin devrilen traktörün altında kalırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Osman Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şahin'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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