Sakarya'da Taşkısığı mevkisindeki doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle trafoda hasar oluştu.