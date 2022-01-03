Sakarya'da trafikte sıkışan hamile kadın yunusların eskortluğunda hastaneye yetiştirildi

Serdivan'da yaşayan Mert Atalay, doğum sancısı tutan eşini, yoğun trafik yüzünden hastaneye yetiştirmekte zorlanınca yunus ekiplerinden yardım istedi.

Polis ekiplerinin siren çalarak eskortluk ettiği çift, hastaneye yetiştirildi.

Hızla doğuma alınan anne, "Atlas" ismi verilen erkek bebek dünyaya getirdi.

Büyük mutluluk yaşayan baba Mert Atalay, doğumun ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yunus ekiplerine teşekkür etti.