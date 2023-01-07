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Sakarya'da Toptancılar Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Toptancılar Çarşısı'ndaki bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Giriş: 07.01.2023 - 01:47 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da Toptancılar Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü
AA

AA'nın haberine göre, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki Toptancılar Çarşısındaki bir iş yerinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada oradan geçerken yangını fark eden Özgür ve Özkan Kaya kardeşler araçlarını durdurarak yangına müdahale etti.

Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Özgür ve Özkan Kaya'nın park ettiği hafif ticari araç ile askeri bir personele ait otomobil hasar aldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında içeceklerin bulunduğu depoda hasar oluştu.

Yangında aracı hasar gören Özgür Kaya, yakında bulunan Öğretmen Evi'nde konakladıklarını belirterek, "Misafirliğe gelmiştik. Oraya doğru giderken ateş olduğunu gördük, kasalar yanıyordu. Aracımızla durduk ve içerisinde ne kadar su varsa alevlere doğru döktük. Su yetmedi, Öğretmen Evi'ne kovayla su getirmeye gittim. Geri geldiğimde alevler büyümüştü ve alevler bizim aracımıza da hasar verdi." diye konuştu.

Özkan Kaya da geçerken yangını gördüklerini ve söndürmeye çalıştıklarını belirterek, "O esnada bir anda yangın büyüdü. Komutanımızın aracı ve kendi aracımız yangında hasar aldı. Yangına müdahale ettik ama söndüremedik, itfaiyeye bilgi verdik. Allah’a şükür can kaybı yok." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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