Kaan Oktar’ın haberine göre Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde Sakarya’nın Akyazı İlçesinde canlı bomba düzeneği yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu bir kişi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda Kocaali ilçesinde bir ikamette el yapımı patlayıcı ve bomba yaptığı öğrenilen yabancı uyruklu başka bir şahıs ise gece saatlerinde Terörle Mücadele Ekiplerince yapılan baskınla gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri yakalanan 2 şüphelinin evlerinde canlı bomba düzeneği yapımında kullanılan malzemeler ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler buldu. Yabancı uyruklu zanlıların Türkiye içinde bir eylem hazırlığında olup olmadığı araştırılıyor.