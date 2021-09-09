Sakarya'da tek katlı bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Kemalpaşa Mahallesi Kırantepe mevkisinde bulunan 48. Sokak'ta tek katlı bir evde henüz belirlenemeye nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından evin içerisinde bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmasının ardından kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de şüpheli ölüm üzerine bölgede inceleme yaptı.