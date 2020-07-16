Sakarya'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesinde Tahsin İbrahimbaş'a ait tavuk çiftliğinde yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çiftlikteki civcivlerin çoğu telef oldu.İtfaiye ekiplerinin çiftlikte soğutma çalışmaları devam ediyor.

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