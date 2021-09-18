Sakarya'da tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın hasara neden oldu

Özbek Mahallesi'nde İbrahim Solak'a ait tarım aletlerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, belediyenin iş makinesi yardımıyla yangını söndürdü.

Yangında çok sayıda tarım aleti kullanılamaz hale gelirken, 20 arı kovanı da yandı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.