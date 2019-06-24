Edinilen bilgilere göre, D-650 Karayolu Eskişehir istikametinde etil asetat isimli kimyasal madde yüklü 41 ACP 383 dorse plakalı TIR, sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlamanın etkisiyle yoldan geçmekte olan bir minibüste tamamen yanarken patlama sebebiyle D-650 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 1 saat süren yangın sebebiyle karayolu tamamen trafiğe kapanırken patlama sırasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası trafik Sakarya istikametine tek şerit olarak açılırken bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 3 kişi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyota-sa Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi’ne sevk edildi.