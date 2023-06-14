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Sakarya'da sürücüsü fenalaşan TIR devrildi

Sakarya'da seyir halindeki TIR, sürücüsünün fenalaşması üzerine şarampole devrildi. Sürücünün kazadan önce sağlık ekiplerini arayıp yardım talebinde bulunduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı

Giriş: 14.06.2023 - 02:24 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da sürücüsü fenalaşan TIR devrildi
AA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki TIR, sürücüsünün fenalaşması sonucu devrildi.

AA'nın haberine göre; Düzgün K. idaresindeki TIR, D-140 karayolu Balbalı Kavşağı mevkisinde sürücüsünün fenalaşması üzerine şarampole düştü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) sevk edildi. İtfaiye ve SAKTİM ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZADAN ÖNCE 112 EKİPLERİNİ ARADI

Öte yandan sürücünün kaza yapmadan önce 112 ekiplerini arayarak, "Kendimi iyi hissetmiyorum, en yakın hastaneye seyir halindeyim." dediği öğrenildi.

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