Sakarya'da sosyal mesafe kuralına uymayan 18 kişiye para cezası

AA

Akyazı ilçesinde denetimlerini gerçekleştiren polis ekipleri, açık olduğundan şüphelendikleri bir kahvehaneye baskın düzenledi.

Baskında, iş yeri içerisinde 17 kişinin oyun oynadığını tespit eden ekipler, kapatma yasağına uymayan kahvehane sahibiyle sosyal mesafe kuralını ihlal eden 17 kişiye, Umumi Hıfzısıhha Kanunu hükümlerince 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 56 bin 700 lira idari para cezası uyguladı.