Sakarya'da sonbahar güzelliği yaşanıyor

Kent merkezinde Donatım Park'a gelen vatandaşlar, yürüyüş yollarında ağaçların rengarenk yapraklarının arasında yürüyüş yapmanın keyfini yaşıyor.

Hazan renklerine bürünen parkların yanı sıra Sapanca ilçesinin yüksek kesimleri de sonbaharda sarının her tonunun görülebildiği ormanlarıyla görsel şölen sunuyor.

Zengin bitki çeşitliliğini barındıran ilçede, sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonları, ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.