Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye para cezası kesildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında ekiplerin, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik denetimlerini sürdürdükleri belirtildi.

Denetimlerde, 1-4 Aralık tarihlerinde 21.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 142 kişiyle 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 174 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı gereğince toplam 434 bin 240 lira idari para ceza kesildiği kaydedildi.