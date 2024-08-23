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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da "Şoför Kimlik Kartı" uygulaması | Son dakika haberleri

        Sakarya'da "Şoför Kimlik Kartı" olanlar direksiyon başına geçebilecek

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Şoför Kimlik Kartı" uygulaması başlatılacağı bildirildi. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde yapılan görüşmenin ardından oy birliğiyle kabul edilerek onaylanan uygulama kapsamında özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş, ticari taksi ve servislerde bu karta sahip olan sürücüler direksiyona geçebilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 18:48 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:48
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        Sakarya'da "Şoför Kimlik Kartı" uygulaması
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Şoför Kimlik Kartı" uygulaması başlatılacağı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehirde toplu taşıma sistemini önemli bir seviyeye taşıyacak "Şoför Kimlik Kartı" uygulaması, ilgili oda başkanlarının işbirliğiyle hazırlandı.

        Uygulama, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde yapılan görüşmenin ardından oy birliğiyle kabul edilerek onaylandı. Bu kapsamda özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş, ticari taksi ve servislerde bu karta sahip olan sürücüler direksiyona geçebilecek.

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        Psiko-teknik, madde kullanımı ve öfke-stres yönetimi testlerinden başarıyla geçen kişilere verilecek kart sayesinde toplu taşımada memnuniyet artacak.

        Toplu taşımada yaşanabilecek olayları önlemek, yolcuların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti almasını sağlamak ve Sakarya'nın toplu taşımadaki güvenilirlik seviyesini maksimum seviyeye çıkarmak için hazırlanan uygulama yakın bir zamanda devreye alınacak.

        Uygulama kapsamında oluşturulacak "Dijital Şoför Havuzu"nda, şoför bilgilerinin güncel tutulması ve denetlenmesi sağlanacak. Şoför arayan işletmeci ve kurumlar da istediği şartlara uygun adaylara bu sistem sayesinde ulaşabilecek.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #yerel haberler
        #sakarya
        #şoför kimlik kartı uygulaması
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