Sakarya'da seyir halindeki tomruk yüklü kamyon alev aldı

Alınan bilgiye göre, İlyas S'nin kullandığı tomruk yüklü kamyonda elektrik aksamındaki sorun nedeniyle Geyve Taraklı kara yolu Parla Tepe yolu mevkisinde alev aldı.

Aracın motor kısmının alev aldığını gören İlyas S. kamyonu yol kenarına çekerek araçtan indi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tomruklara sıçramadan söndürdü.

Motor kısmı ve şoför kabini yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.