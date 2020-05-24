Sakarya'da şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ailesi kabir ziyareti yaptı

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kabir ziyareti yaptı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ikamet eden baba Asım ve anne Fatma Safitürk, şehit kaymakamın kabri başında dua etti.

Duanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Asım Safitürk, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Türkiye'nin koronavirüs salgınından bir an önce kurtulması için de dua eden Safitürk, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, yetkililerin verdiği talimatlara ve kısıtlamalara uyanlara teşekkürlerini iletti.

Türk milletinin temiz bir yapıya sahip olduğunu, kısa sürede güzel günlere yeniden kavuşulacağını belirten Safitürk, "Şehitlerimize rahmet okuyorum. Millet, din, bayrak için çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Allah cümlemizi birlik beraberlikten ayırmasın." ifadelerini kullandı.