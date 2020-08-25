Sakarya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Hendek'ten Dikmen Mahallesi istikametine giden İzzet Köse (73) idaresindeki 41 PK 188 plakalı otomobil, köprü korkuluklarına çarptıktan sonra yaklaşık 30 metreden şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin incelemesi sonucu dere yatağına devrilen otomobilden fırlayan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Köse'nin cesedi, Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.