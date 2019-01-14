Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan ENKA'ya ait Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, yaşanan patlama nedeniyle doğalgaz boru hattındaki basıncın azalması sonrasında elektrik üretimini minimuma indirdi. Marmara Bölgesi'nin büyük bir kısmının elektrik ihtiyacını karşılayan tesiste bulunan 770 MW kurulu güce sahip Adapazarı ve bin 540 MW kurulu güce sahip 2 bloklu Gebze adlı santrallerinde üretim minimuma düşürüldü.

MARMARA ELEKTRİKSİZ KALABİLİR



BOTAŞ'a ait Bozüyük–Adapazarı Doğalgaz Boru Hattı'nda yaşanan patlama nedeniyle elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın basıncında düşme yüzünden üretim minimuma indirildi. Edinilen bilgilere göre basıncın kritik seviyeden aşağıya düşmesi durumunda üretimin durdurulacağı öğrenildi. Toplam 2 bin 310 MW kurulu güce sahip tesisin uzun süreli üretime ara vermesinin ise Marmara Bölgesi'ndeki elektrik ihtiyacının karşılanamamasına yol açabileceği öğrenildi.



