Sakarya'da özel öğrencilerin mesleki eğitimine uygun hizmet binası açılacak

AA

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Valiliği himayesinde, Geyve Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için yeni hizmet binası yapılacak.

Okul bahçesindeki arsaya inşa edilmesi planlanan bina içerisinde iş ve uygulama atölyesi, sınıflar, destek eğitim odası, salon, müzik ve terapi odası, idare odası, öğretmenler odası, depo, ısıtma merkezi, teknik oda ile bahçede sera ve spor alanı yer alacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ve İZEV yetkilileriyle lisede özel eğitim öğrencilerini ziyaret etti. Durmuş ve İZEV yöneticileri, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti, onlara hediye verdi.

İZEV yöneticileri, tespit edilen arazinin hizmet binası için uygun olduğunu belirterek, yakın zamanda çalışmalara başlayabileceklerini bildirdi.

Kentte yaşam köyü kurmayı düşündüklerini de aktaran İZEV yöneticileri, daha sonra Abalı, Karaman ve Alandüzü mahallelerindeki özel eğitim okulu ve kurslarını ziyaret etti.

Durmuş, her çocuğun birbirinden özel ve değerli olduğunu belirterek, "İZEV ailesine, çocuklarımız için gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı eğitim camiası adına çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.