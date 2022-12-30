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Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı

Serdivan ilçesinde otomobil 75 yaşındaki H.A'ya çarptı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından H.A. ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi

Giriş: 30.12.2022 - 01:43 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
Otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
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AA

AA'nın haberine göre, D-100 kara yolu İzmit istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Yukarı Dereköy Mahallesi ışıklar mevkisinde yolun karşısına geçen H.A'ya (75) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

H.A. kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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