Otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı

DHA

Kaza dün akşam saatlerinde, Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi´nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 BK 892 plakalı otomobil, markette alışveriş yaparak evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil Dikmen´e (65) çarptı.

Kamil Dikmen çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Sağlık ekibi ağır yaralanan Kamil Dikmen´i Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı.

DHA'nın haberine göre; Dikmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.