D-100 kara yolu Pekşenler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Makbule A'ya (62) Ankara yönünde giden Y.T idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekibince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Makbule A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.