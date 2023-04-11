Otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

AA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, çarpıştığı TIR'ın altına giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-140 karayolunun Balbalı Kavşağı'nda, A.B'nin kullandığı otomobil, kavşakta dönüş yapan konteyner yüklü, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen, TIR'la çarpıştı.

AA'nın haberine göre, TIR'ın altında kalan otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.