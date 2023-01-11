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Sakarya'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya Pamukova'da taziye ziyaretinden dönen 2 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kamyona arkadan çarptı. Feci kazada yaralanan 2 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 11.01.2023 - 01:58 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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AA

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, taziye ziyaretinden dönerken bulundukları otomobille kamyona çarpan bir kadın öldü, 1 kişi de yaralandı.

AA'nın haberine göre; İznik yönüne giden Z.E. (71) idaresindeki otomobil, Sakarya İznik yolu Mekece rampalarında, Y.O. (28) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobildeki sürücü Z.E. ve Ayşe Solak (72) araçta sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan bu kişiler ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE ÖLDÜ

Yaralılardan Solak, bu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Z.E. ise Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Solak ve Z.E'nin Pamukova ilçesinde taziye ziyaretinde bulunduktan sonra İznik'e döndükleri öğrenildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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