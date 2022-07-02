Sakarya'daki kazada 6 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, otomobilin cipe arkadan çarptığı kazada, 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-650 yolu Tuzla Mahallesi Işıklar mevkisinde meydana geldi. Karasu yönüne giden Faruk K.'nin kullandığı 06 CUU 438 plakalı otomobil, Turhan M. yönetimindeki ZH-332025 yabancı plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada araçlardaki 6 kişi, hafif yaralandı.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, 6 kişiyi ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı