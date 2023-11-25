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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü

        Sakarya'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü

        Sakarya Akyazı'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarptı. Feci kazada otomobilde sıkışan sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 03:18 Güncelleme: 25.11.2023 - 03:20
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        Sakarya'da ölümlü kaza
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

        AA'nın haberine göre; Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde O.G'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE ÖLDÜ

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. O.G, burada hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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