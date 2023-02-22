Sakarya'da otelde korkutan yangın

Karasu, Kocaali, Ferizli ve il merkezinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve 112 Acil Servis bölgeye sevk edildi.

Merdivenli araçlarla yapılan yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.