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Sakarya'da otelin çatı katında yangın paniği

Sakarya Karasu'da 5 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Giriş: 22.02.2023 - 04:27 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da otelin çatı katında yangın paniği
Sakarya'da otelde korkutan yangın
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AA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA'nın haberine göre; Yalı Mahallesi Barış Caddesi'ndeki 5 katlı otelin çatı katında yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Karasu, Kocaali, Ferizli ve il merkezinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve 112 Acil Servis bölgeye sevk edildi.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Merdivenli araçlarla yapılan yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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