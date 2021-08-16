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Sakarya'da otel havuzuna giren Naci Delice hareketsiz bulundu

Sakarya’da, otelde havuzuna giren Naci Delice (80), suda hareketsiz bulundu. Havuzdan çıkarılıp, hastaneye kaldırılan Delice, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Delice'nin ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.

16.08.2021 - 20:00 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da otel havuzuna giren Naci Delice hareketsiz bulundu
DHA

Sapanca'ya bağlı Kurtköy Yavuzselim Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde konaklayan Naci Delice, öğle saatlerinde havuza girdi. Delice’nin bir süre sonra hareketsiz olduğunu görenler, sudan çıkararak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, Delice'yi ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Delice, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Naci Delice'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

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