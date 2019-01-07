Sakarya'nın Adapazarı İlçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Adapazarı-Karaman Hattı sürücüleri, güzergah ihlalleri nedeniyle yaşadıkları sıkıntıların çözülmemesi sebebiyle eylem yaptı. Karaman Hattı Durak Sorumlusu Adnan Uyaroğlu, sorunlarının çözülmesi için geldiği Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda toplantıya alınmayınca minibüs durağındaki araçları Ulaşım Daire Başkanlığı önüne çağırdı.

Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre 46 minibüs sürücüsünün katıldığı eylem sebebiyle yol tamamen trafiğe kapanırken Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan yolun trafiğe kapanması sebebiyle vatandaşlar ve minibüs şoförleri arasında tartışmalar yaşandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Konuyla ilgili olarak konuşan Karaman Durak Sorumlusu Adnan Uyaroğlu, minibüslerin, güzergahları ile ilgili belediyelerin Ulaşım Kordinasyon Merkezinden çıkacak kararlara göre çalıştığını ifade ederek, "Üç aydır bu kararların çıkması için bekliyoruz. ancak karar çıkmayınca, biz anlaşılan güzergaha girdik. Bunun üzerine ceza kesmilmeye başlandı. Biz bu kararın çıkartılıp, tüm hatların kendi kararlarına göre çalışmasını istiyoruz"dedi. Bu sırada Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yolu kapatan araçları yoldan kaldırtarak hastane yolunu tekrar trafiğe açtı.

EYLEMLERİ DEVAM EDECEK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi içerisinde bir süre bekleyen Karaman Durak Sorumlusu Adnan Uyaroğlu, toplantıya alınmaması sebebiyle binayı terk ederken sorunlarının çözülmemesi halinde eylemlerinin devam edeceğini belirtti.