GÜNCELLEME - Sakarya'da marketin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'ndaki marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı yangın nedeniyle bölgedeki yoğun duman, şehrin birçok noktasından görüldü.
Yangının hızla büyümesi üzerine alevler, deponun yanında bulunan dondurma işletmecisinin bahçesine de sıçradı.
Depodaki yangının arka kısımda bulunan evlere ve özel okula sıçramaması için de kepçe yardımıyla çalışma yürütüldü.
Bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen itfaiye erleri ve çalışanlara müdahale etti.
Çok sayıda itfaiye, arazöz ve SASKİ ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı.
Yangının söndürülebilmesi için bölgeye helikopter bekleniyor.
- "Ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale etti"
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yüce, Sakarya'nın en büyük gıda tedarikçilerinden biri olan marketin deposunda çıkan yangına ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiğini söyledi.
Yangının çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba gösterildiğini belirten Yüce, "Yangın alevli bir şekilde devam ediyor. Bölgeye helikopter talep ettik. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Depo dışında meskun mahale sıçramamasına sevindim. Yangın şu anda kontrol altına alındı. Orta merkezde devam ediyor, o müdahale için helikopteri bekliyoruz. Şu an çalışmalar hızlı bir şekilde sürmektedir. Bütün hemşehrilerime geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.
,Onur Orhan,Emre Ayvaz
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