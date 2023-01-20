Sakarya'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı

AA'nın haberine göre; Güney Mahallesi ormanlık ve çalılık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken alevler, lodosun etkisiyle tekrar yükseldi.

Orman İşletme Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de bölgede söndürme çalışmalarına destek veriyor.