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Sakarya'da kontrol altına alınan orman yangını lodosun etkisiyle yeniden başladı

Sakarya Hendek'te çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan orman yangını, lodosun etkisiyle tekrar başladı. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor

Giriş: 20.01.2023 - 06:52 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı
Sakarya'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı
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AA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını, soğutma çalışmalarının devam ettiği esnada yeniden başladı.

LODOS ETKİLİ OLDU

AA'nın haberine göre; Güney Mahallesi ormanlık ve çalılık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken alevler, lodosun etkisiyle tekrar yükseldi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Orman İşletme Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de bölgede söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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