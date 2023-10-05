Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da koca dehşeti: Eşini ve buluştuğu kişiyi silahla vurdu

        Sakarya'da koca dehşeti: Eşini ve buluştuğu kişiyi silahla vurdu

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aldatıldığını düşünen şahıs, karısını ve buluştuğu kişiyi silahla vurarak ağır yaraladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 23:29 Güncelleme: 05.10.2023 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini ve buluştuğu kişiyi silahla vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adapazarı'na bağlı Camili Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İ.A. (36) isimli şahıs, aldatıldığını düşünerek eşi T.A.'yı takip etti. Eşini B.T. (35) ile gören İ.A., karısını ve B.T.’yi cadde ortasında silahla vurarak yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüpheli İ.A. ise silah ile birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adapazarı
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Kartal tepetaklak!
        Kartal tepetaklak!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        Habertürk Anasayfa