Sakarya'da kendisini yakmaya çalışan oğluna engel olmak isteyen anne ağır yaralandı

Sakarya'da kendisini yakmaya çalışan oğluna engel olmak isteyen anne ağır yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalışan oğlunu engellemek isterken yaralanan anne tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Erdoğdu Mahallesi'nde maddi ve ailevi sorunlar yaşadığı öğrenilen Ö.Y, (42) üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. Bu esnada alevler, oğlunu engellemeye çalışan anne M.Y'nin (64) üzerine sıçradı.

TALİHSİZ KADININ DURUMU AĞIR İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındı. AA'nın haberine göre, talihsiz kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. REKLAM

ŞÜPHELİ YAKALANDI Olay yerinden kaçan ve ellerinde yanıklar oluşan Ö.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.