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        Haberler Gündem Sakarya'da kaza yapan midibüsteki 9 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sakarya'da midibüs kaza yaptı: 9 yaralı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün kaza yapması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 9 yolcu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 19:39 Güncelleme: 21.05.2024 - 19:39
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        Midibüs kaza yaptı: 9 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, cenazeden dönenleri taşıyan S.S'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen Geyve Belediyesine ait midibüs Doğantepe mevkisinde kontrolden çıktı.

        Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne ait depo alanına giren midibüs, burada bulunan bir araca çarptı ardından ağaçlık alana girdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 9 yolcu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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