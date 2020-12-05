Sakarya'da kaybolan zihinsel engelli genç aranıyor

Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesinde ikamet eden Rehova'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

AFAD koordinasyonda başlatılan arama çalışmalarına Sakarya İHH, Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) destek veriyor.

Yaklaşık 40 kişiden oluşan arama ekibi, çalışmalarını 6 farklı noktada sürdürüyor.

Ekipler, bölgede drone ile de tarama çalışması yürütüyor.