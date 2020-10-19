Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Beşköprü Mahallesi sanayi mevkisinde bulunan kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin yakındaki iş yerlerine sıçramaması için önlem alan ekipler, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen fabrikada, ekipler soğutma çalışması yaptı.

Fabrikanın yanındaki lokantayı işleten Recep Duman, yangının sabaha karşı çıktığını anlatarak, korktuklarını dile getirdi.