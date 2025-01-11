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        Haberler Yaşam Sakarya'da kardelenler erken çiçek açtı

        Sakarya'da kardelenler erken çiçek açtı

        Sakarya'nın sahil ilçesi Kocaali'de şaşırtan görüntü. Sıcak havaya aldanan "baharın müjdecisi" kardelenler, erken çiçek açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 21:31 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:31
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        Sakarya'da erken bahar
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle erken çiçek açan kardelenler doğayı süsledi.

        Kentin Karadeniz kıyısındaki ilçesinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde ölçülen hava sıcaklığı bugün 7 dereceye düştü.

        Sıcak havaya aldanan "baharın müjdecisi" kardelenler, erken çiçek açtı.

        Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, beyaz rengiyle Kestanepınarı, Karapelit, Açmabaşı, Kirazlı mahallelerindeki tarım arazilerinde güzel görüntü oluşturdu.

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        #sakarya
        #kocaeli kardelen
        #haberler
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