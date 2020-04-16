Sakarya'da karantina süresi dolan 103 kişi evlerine gönderiliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sakarya'daki yurtlarda karantinade tutulan 103 kişi evlerine gönderilmeye başlandı.

Ukrayna'dan Türkiye'ye 4 Nisan'da giriş yapan 103 öğrencinin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Rahime Sultan ve Arif Nihat Asya yurtlarındaki gözetim süresi doldu.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen, eldiven ve maske dağıtılan öğrenciler, otobüslerle evlerine gönderiliyor.

Öte yandan, uzak mesafeye gidecek öğrencilere kumanya da dağıtıldı.

Sakarya'da 6, 7, 8, 9 ve 13 Nisan tarihlerinde aralarında iş adamı, öğrenci, kaymakam adayları, şoför ve işçilerin de bulunduğu 1734 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilmişti.