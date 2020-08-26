Sakarya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

Şenol A. idaresindeki 54 ADD 335 plakalı otomobil ile İsmail A'nın kullandığı 54 AAB 512 plakalı kamyonet, Osmanyılmaz Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada savrulan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. Kamyonet sürücüsü İsmail A. ve beraberindeki Oktay B. ile otomobilde bulunan Metehan K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü.