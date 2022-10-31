Kamyona çarpan TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, TIR'da yolcu olarak bulunan Ramazan Koyun'un yaşamını yitirdiğini belirledi, Volkan Coşar ise hastaneye kaldırıldı.

TIR sürücüsü Erdal M'ye de ayakta tedavi uygulandı. Kaza nedeniyle yolun Bilecik istikameti trafiğe kapanırken, araçlar alternatif yola yönlendirildi. Trafik, araçların ve yola dökülen malzemenin kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.