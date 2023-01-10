Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Sakarya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Giriş: 10.01.2023 - 00:14 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Kaçak kazı yaparken ayağına kaya düştü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İddiaya göre, İ.H.T, Ş.T. ve M.K, Kocaeli'den define aramak için Kazımiye Mahallesi'ndeki Karandere Şelalesi mevkisine geldi. Kaçak kazı yapılırken oyulan kayanın kayması sonucu M.K. ayağından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

M.K, dağlık alana gelen sağlık ekiplerinin zorlu uğraşları sonrasında bölgeden indirilerek Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olay yeri çevresinde demir kazık, çekiç, levye, şüphelilerin aracında da levye, kürek ve balta buldu.

Karakola götürülen İ.H.T ve Ş.T'ye adli işlem uygulandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Binada yangın çıktı! 3 kişi dumandan etkilendi
Binada yangın çıktı! 3 kişi dumandan etkilendi
AB ve ABD'den Lula'ya destek
AB ve ABD'den Lula'ya destek
Riva'da yine inceleme! 3 yıl içinde 4'üncü kez görüldü!
Riva'da yine inceleme! 3 yıl içinde 4'üncü kez görüldü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.